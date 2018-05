Personeel kledingwinkel laat per ongeluk alarm afgaan 02 mei 2018

02u27 1

De omgeving van klerenwinkel Concept Fashion Store aan de Kortrijksesteenweg in Sint-Denijs-Westrem stond maandagmorgen even in rep en roer. De politie en brandweer kwamen ter plaatse nadat het inbraakalarm was afgegaan. Echter, inbrekers hadden niet proberen toe te slaan. Een personeelslid had per ongeluk foutief gehandeld waardoor het alarm in werking trad. (JEW)