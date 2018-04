Per draaidag tien seconden film GENTENAARS GESELECTEERD VOOR QUINZAINES CANNES SABINE VAN DAMME

18 april 2018

02u49 0 Gent Met zijn nieuwste animatiefilm is het Gentse duo Emma De Swaef en Marc James Roels geselecteerd voor de Quinzaine des Réalisateurs, de belangrijkste nevensectie van het filmfestival van Cannes.

Emma De Swaef en Marc James Roels maken stop-motionfilms, waarbij series foto's aan elkaar worden geplakt om tot bewegend beeld te komen. Eén foto is één frame, om een seconde film te maken zijn 24 frames nodig. Het duo werkt met moeilijke materialen zoals stof en wol, en maakt alle figuurtjes en decors zelf.





'Ce magnifique gâteau!' is een historische animatiefilm, die het verhaal van 5 personages in het koloniale Afrika aan het einde van de 19de eeuw vertelt. Onder meer Jan Decleir en Wim Willaert leenden hun stem aan de film. Dat net deze film geselecteerd werd voor Quinzaine des Réalisateurs is onverwacht. "We waren bang dat hij geen plaats zou vinden in de festivalwereld, door zijn ongewone lengte", legt De Swaef uit. "Voor een film van 44 minuten moesten er 3 andere van 10 minuten worden geweigerd. Dat de Quinzaine toch voor Ce magnifique gâteau! gekozen heeft, maakt ons enorm blij. Een betere première konden we niet bedenken."





In Ce magnifique gâteau! is bergen werk gekropen. "Het hele proces van schrijven, storyboarden tot bouw, shoot en postproductie heeft 6 jaar geduurd. Dit soort film gefinancierd krijgen is niet evident. De voorbije twee jaar zijn we 6 maanden in Frankrijk poppen en sets gaan bouwen. De casting en opnames van de stemmen gebeurde voor de shoot, zodat de animatoren de poppen konden bewegen op basis van de stemmen. Daarna hebben we 8 maanden in de studio van Beast Animation in Mechelen alle beelden opgenomen. Onze animatoren maakten ongeveer 10 seconden per dag, terwijl Marc en ik de volgende shots opbouwden en uitlichtten. De laatste maanden hebben we dan de beelden gemonteerd en de geluidsband voor de film opgebouwd."





De Lijn

Het duo creëerde het stressmannetje van De Lijn en brak internationaal door met 'Oh Willy...', een korte animatiefilm uit 2011 die meer dan 80 prijzen binnenhaalde. Het ziet ernaar uit dat ook deze film een mooie toekomst heeft. "We proberen films te maken die esthetisch en artistiek zijn, maar ook ontroerend en humoristisch. Het publiek lijkt ook steeds meer appreciatie te hebben voor de stop-motiontechniek, waar je de hand van de makers voelt en de ambachtelijkheid ziet. 'Isle of Dogs' van Wes Anderson is een groot succes op dit moment." Wat na Ce magnifique gâteau! komt, weten ze niet. "We zijn nu nog volop bezig met de afwerking van deze film, maar ik ben er zeker van dat aan het strand in Cannes na een pintje of twee de inspiratie zal opborrelen."