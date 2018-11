Peperbus is gered

Sabine Van Damme

29 november 2018

19u38 0 Gent Het opvallende torentje aan de Isabellakaai dat door de Gentenaars De Peperbus werd gedoopt, is gered. Het torentje was ooit een onderdeel van de 17de eeuwse stadsmuren.

Maar in de loop der jaren stond het te verkommeren, en het zakte helemaal scheef. De kans op instorten was heel reëel. De stad en Vlaanderen bakkeleiden over de kostprijs van de renovatie, goed 200.000 euro. Maar uiteindelijk kwamen ze tot een akkoord, en het torentje in nu in de steigers gezet. Het is beschermd, dus moet er omzichtig gewerkt worden. Het torentje wordt steen voor steen afgebroken, en daarna heropgebouwd, aangevuld met de ontbrekende stenen. Zelfs de schuine stand wordt opnieuw nagebouwd, maar dan wel stabieler dan het vandaag was.

