Pep en Kevin pakken Drongen in RODE DUIVEL EN COACH MANCHESTER CITY EREGASTEN OP KDB CUP JEFFREY DUJARDIN

04 juni 2018

02u36 0 Gent Voor kleine en grote voetbalfans was afgelopen weekend een droom die uitkwam. Zaterdag stond Pep Guardiola, coach van Manchester City, op het terrein van KVE Drongen. Zondag was het de beurt aan Kevin De Bruyne. Hij was samen met Pep eregast op de KDB Cup.

De selfies en handtekeningen waren niet te tellen voor Pep. Elke keer de man zich verplaatste volgde een zwerm fans hem op de voet. "Ah, dat is omdat ik zo knap ben (knipoogt)", reageert Pep. Hij volgde aandachtig het duel tussen zijn eigen Manchester City-jeugd en Besiktas. "Als ik de spelers zie, doet het me terugdenken aan toen ik jong was en dit soort toernooitjes speelde. Of ik de nieuwe Kevin De Bruyne ontdekt heb? Ik zag potentieel bij sommigen, maar deze jeugdspelers moeten zich nog verder ontwikkelen." Tijdens de wedstrijd werd Guardiola vergezeld door Hedwig De Bruyne, de vader van Kevin De Bruyne. Ze konden het goed vinden met elkaar "Hedwig wou me tijdens de match enkele bewegingen leren. Ik heb hem verteld dat hij er niks van kent", zei Guardiola al lachend. "De ouders en familie van Kevin mogen trots zijn op wat hier plaatsvind."





"Een droom die werkelijkheid geworden is", zegt de 37-jarige Daniel Rodriguez, een jeugdtrainer uit Opglabbeek. Hij kwam met zijn 11-jarige zoon Federico naar het toernooi in de hoop om Pep te ontmoeten. "Ik heb speciaal een hotel geboekt zodat we hem zeker konden zien." Na de persconferentie die Guardiola gaf, kwam het grote moment voor Daniel en zijn zoon. "Een selfie en een handtekening op zijn foto, onze droom is uitgekomen", zegt Daniel die met tranen in de ogen nog staat te trillen op zijn benen. "Dit is ongelofelijk, al zolang probeer ik hem te pakken te krijgen. Ik heb familie in Barcelona wonen en we gaan altijd naar FC Barcelona - Real Madrid kijken. Ik sprak hem aan in het Catalaans en hij keek onmiddellijk op. Een moment om nooit te vergeten."





Zondag kwam Kevin De Bruyne zelf een bezoekje brengen. De spanning was te snijden, iedereen wou weten: Wanneer komt Kevin? Rond 11 uur kon je zien hoe een mensenmassa zich verplaatste naar het achterste deel van het terrein. Kevin was gearriveerd met zijn gezin en familie. Overal waar Kevin ging, volgde een meute kinderen en volwassen, allemaal op zoek naar een selfie of een handtekening. "Een eer dat zoveel mensen naar hier komen, het goede weer zal ook wel een rol spelen", zei hij zelf. Hij nam ruim de tijd om vooral de kinderen hun droommoment te bezorgen. Onder de kinderen zat de 7-jarige Gus en de 10-jarige Jef. "Ik heb hem in het echt gezien, ik ben zo blij", riep Jef al juichend. Zijn dag kon niet meer stuk.





Voor voorzitter Paul Naudts was het een geslaagde editie. "De komst van Pep en Kevin maakten dit weekend af. Een kroon op het werk van iedereen hier."