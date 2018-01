Pendelbus Moscou rijdt vanaf 5 februari 27 januari 2018

De aangekondigde pendelbus tussen Moscoubrug en het Ledebergplein zal vanaf 5 februari rijden. Die bus pikt reizigers om de 12 minuten op aan Moscou, de Van Ooteghemstraat, de Moriaanstraat, wijkgezondheidscentrum Botermarkt en het Ledebergplein.





Door de slechte tramsporen in de Jozef Vervaenestraat rijdt de tram niet meer tot het einde van lijn 4 waardoor een deel van Ledeberg afgesloten was van het openbaar vervoer. De pendelbus moet een oplossing bieden. De bus rijdt nog tot november wanneer volgens De Lijn de totale heraanleg van de Vervaenestraat start.





De bestaande buslijnen in Ledeberg worden licht aangepast: bussen 41, 43 en 48 zullen opnieuw via de Hundelgemsesteenweg rijden en de haltes Benoitstraat, Koestraat en Eindeke bedienen. De lijnen 42 en 44 blijven tot aan de start van de heraanleg Vervaenestraat, gepland in november, via de Peter Benoitlaan langs het Moscouviaduct en de Vervaenestraat rijden. Aan Gent Zuid kan de reiziger nog steeds deze lijnen nemen richting Moscou.





