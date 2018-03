Pendelaars pennen complimenten neer (ook voor elkaar) 02 maart 2018

Pendelaars konden de Complimentendag van gisteren in Gent op een originele en leuke manier vieren. Pennenfabrikant Pilot plaatste daarvoor een grote wand aan de inkomhal van het station Gent-Sint-Pieters. Daarop konden de voorbijgangers een handgeschreven boodschap of complimentje achterlaten om hun vriend, vriendin, broer of zus of een andere speciale persoon in hun leven een spreekwoordelijk bloemetje toe te werpen.





Passanten Maud en Mohamed pakten het anders aan: de twee kennen elkaar niet, maar vonden het leuk om een complimentje aan elkaar te richten. Ze schreven respectievelijk 'Mohamed is lief' en 'Maud is ook lief'. Om hun complimentjes verder te kunnen verspreiden, kregen alle deelnemers ook een pen mee naar huis. (YDS)