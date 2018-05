Pendelaars krijgen migraine in Sint-Pietersstation 18 mei 2018

In het kader van de Week van de Migraine konden pendelaars in het Sint-Pietersstation gisteren de gevolgen van een migraine-aanval ervaren door een virtual reality-bril. In de virtuele omgeving krijgen ze last van stekende hoofdpijn tijdens een verrassingsverjaardagsfeest dat hun familie en vrienden hebben georganiseerd. Pieter Snoeck, die zelf soms kampt met migraineaanvallen, probeerde de bril uit. "Wat ik zag, kwam niet echt overeen met hoe ik migraine zelf ervaar. Ik hoorde gepiep en zag vaag door de VR-bril, maar bij migraine ervaar ik vooral stekende hoofdpijn en zie ik wel nog scherp", vertelt de man. Al staat hij wel achter het initiatief. "In mijn omgeving ervaar ik begrip voor migraine-aanvallen, maar ik kan mij voorstellen dat dat niet bij iedereen het geval is." (YDS)