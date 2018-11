Peetvader van het nachtleven brouwt eigen bier “Geen blabla, gewoon lekker bier onder vrienden” Sabine Van Damme

20 november 2018

16u41 0 Gent Olivier Tjon, bekend als peetvader van het Gentse nachtleven, heeft samen met enkele vrienden een biertje gebrouwen. “Micro brewing is een trend, maar daar wordt dan altijd zo gewichtig rond gedaan. Bij ons ‘Bière des Amis’ hoort geen half boek met uitleg, het is gewoon lekker bier dat je samen met vrienden kan drinken.”

Zoals alle goede dingen begon ook dit als een grap, die uitmondde in een weddenschap, en zo werkelijkheid werd. “Wij vonden dat eigen bier brouwen echt wel een tof idee, maar het irriteert ons dat daar dan altijd zo gewichtig over wordt gedaan, zoals bij grote wijn. Graantje van Colombia, die bodem, dat soort gist, blabla. Het is leuk dat mensen daar zo gepassioneerd door zijn, maar voor ons hoeft dat niet. Wij wilden gewoon een leuk en lekker bier, zonder tekst en uitleg. De achtergrond maakt niet uit, als je maar onder vrienden een goede pint kan drinken.”

En zo werd Bière des Amis geboren. “De naam is zo stom dat hij goed is”, knipoogt Tjon. “Het is trouwens niet omdat we er niet gewichtig over doen, dat we het niet serieus genomen hebben.” Het bier werd voorgesteld op de Horeca Expo, en komt binnenkort in de handel. In de kerstperiode zal het te vinden zijn als giftbox in onder meer Delhaize en Colruyt, nadien gewoon apart.

“Het leuke is dat we twee formaten hebben, een flesje van 33 centiliter, en eentje van 66. We geven daarbij kleine glaasjes. Die hebben we gezien in de tapasbars in San Sebastian, en we vonden het idee wel leuk. Halve pintglaasjes zijn charmant en zetten aan om te delen, zelfs met een flesje van 33. En laat net dat de bedoeling zijn, delen onder vrienden.”

Olivier Tjon is dj, de bezieler van de fuifconcepten Pop Life, Good Life, Free The Funk en LoveLife, maar verdiende ook zijn sporen als marketeer. Zijn Bière des Amis is een nevenproject, hij is niet van plan zich op de markt van de brouwerijen te gooien, al weet je met Tjon natuurlijk nooit.