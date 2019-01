Peeters wordt (onder)voorzitter gemeenteraad, en blijft in Open Vld-college Peeters: “Verantwoordelijkheid tegenover bijna 5.000 kiezers opnemen” Sabine Van Damme

02 januari 2019

17u17 2 Gent Voor het eerst sinds de hele schepenverkiezing bij Open Vld zijn Mathias De Clercq en Christophe Peeters, geflankeerd door Stephanie D’Hose, samen buiten gekomen. “We slaan de bladzijde om”, zegt De Clercq, “en Peeters blijft een prominente rol spelen binnen de partij”. Hij wordt eerst ondervoorzitter en dan voorzitter van de gemeenteraad, en blijft mee de politieke lijnen van Open Vld uitzetten binnen het Open Vld-college.

Peeters zelf ziet het duidelijk allemaal minder rooskleurig dan Mathias De Clercq, maar stelt: “Ik zal mij professioneel gedragen, zoals ik dat altijd heb gedaan. We gaan samenwerken, we hoeven niet samen kerst te vieren. Ik moet nu dus wel op zoek naar een andere job.”



Toch heeft hij, ondanks alles wat gebeurd is, nooit overwogen om niet te zetelen. “Met mijn bijna 5.000 stemmen zit ik in de top 10 van aantal voorkeurstemmen in Gent”, zegt hij. “Wat gebeurd is, en de manier waarop, heeft diepe wonden geslagen, bij mij en mijn omgeving. Maar ik wil daarom mijn verantwoordelijkheid tegenover mijn kiezers niet ontlopen. Ik zal mij dus actief inzetten als raadslid.”

“Christophe blijft een prominente rol spelen binnen de partij, en daar heb ik mij persoonlijk voor geëngageerd”, zegt De Clercq. “Behalve raadslid wordt hij ondervoorzitter, en na drie jaar voorzitter van de Gentse gemeenteraad. Dat is een nieuwe functie, die er onder meer voor moet zorgen dat lokale politiek dichter bij de burger komt. Hij wisselt die rol af met Zeneb Bensafia van Groen, die eerst voorzitter zal zijn. Daarnaast blijft Christophe op mijn uitdrukkelijke vraag lid van het Open Vld-college. Hij blijft dus mee de politieke lijnen uitzetten van onze partij. Hij blijft mee aan het stuur zitten. Zo blijft al zijn expertise en ervaring binnen de partij.”

Stephanie D’Hose wordt fractieleider voor Open Vld in de gemeenteraad, met Carl Dedecker als ondervoorzitter. Oorspronkelijk ging zij de rol van (onder)voorzitter van de gemeenteraad vervullen, maar ze stond haar plek dus af aan Peeters. “Dat is een kwestie van de beste mensen inzetten op de beste plaatsen”, zegt ze. D’Hose had eerder al geweigerd zich kandidaat te stellen als schepen, omdat ze het niet wilde opnemen tegen Peeters en Sofie Bracke. Als extra schepen was ze wel kandidaat geweest, maar Open Vld moet het dus doen met twee exemplaren.

D’Hose zal, als medewerker van minister Sven Gatz en actieve politica in Gent, vermoedelijk wel een prominente plaats krijgen op de Vlaamse lijst. Voor Peeters is de Vlaamse of federale lijst nooit een optie geweest. “Ik heb altijd gezegd dat ik mij engageer voor Gent, dat gaat nu niet plots veranderen om toch maar een postje te hebben”, zegt hij. “Ik zie wel wat de toekomst brengt, op professioneel vlak.”

“We draaien nu samen deze bladzijde om”, zegt De Clercq. “Het is een moeilijke periode geweest voor Open Vld Gent, en ik besef dat hiermee niet alle wonden geheeld zijn. Dat zal tijd nodig hebben, en dat is ook gewoon menselijk. Maar we willen wel allemaal onze verantwoordelijkheid opnemen voor onze stad en voor onze kiezers.” Open Vld wil overigens tegen maart nieuwe bestuursverkiezingen organiseren. En dat nieuwe bestuur zal dan moeten kijken naar een ‘vernieuwde werking’, lees: een andere manier van schepenen aanduiden in de toekomst.