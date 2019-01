Peeters-actie op nieuwjaarsreceptie Sabine Van Damme

12 januari 2019

09u27 0 Gent Er wordt een actie rond Christophe Peeters gepland zondag op de nieuwjaarsreceptie. Dat blijkt uit een post op de Er wordt een actie rond Christophe Peeters gepland zondag op de nieuwjaarsreceptie. Dat blijkt uit een post op de Facebook-pagina ‘Christophe Peeters wél schepen. Wij beslissen’.

Daar staat volgende cryptische boodschap: “Sinds het Open-VLD debacle in Gent hangt Christophe Peeters nu hele dagen rond in café Den Turk.Wees Christophe. Zondag vanaf 10u15, ter hoogte van Cafe Den Turk. #jesuischristophe #allemaskersvallenaf”. Wat er juist gepland staat is dus niet duidelijk, maar wie erbij wil zijn wordt dus verwacht om 10.15 uur aan café Den Turk tegenover het stadhuis.