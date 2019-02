Pech voor bewoners Kolegem, Bus 9 komt niet terug Sabine Van Damme

26 februari 2019

19u35 0 Gent De bewoners van de wijk Kolegem in Mariakerke mogen de hoop dat ‘hun’ bus 9 terugkomt opbergen. Nadat de lijn begin 2017 ‘tijdelijk’ verdween voor werken, kwam ze niet meer terug. “De Lijn wil geen bussen meer door de Molenwalstraat sturen als de stad daar geen parkeerplaatsen verwijdert”, zegt Filip Watteeuw.

Joris Vandenbroucke (sp.a) kaartte de kwestie aan op het stadhuis. “Begin 2017 werden 6 haltes van buslijn 9 opgeheven. Tijdelijk, omwille van werken in de Molenwalstraat, klonk het toen. Maar na de zomer waren de werken voorbij. De haltes kwamen evenwel niet terug. De halte-aanduiding is zelfs weg. Mensen moeten nu 20 minuten stappen tot de dichtstbijzijnde halte. Hoe zit dat? ”

Schepen van mobiliteit Filip Watteeuw stelt: “Het aantal bewoners en autobezitters in die straat is gestegen. Daardoor wordt er ook meer geparkeerd en zijn er doorstromingsproblemen. Bovendien spelen ook de rijtijden en de werkdruk bij De Lijn mee. De Molenwalstraat is een lange straat met een flauwe bocht, waar aan 2 zijden geparkeerd wordt. Door die bocht is er verminderde zichtbaarheid, waardoor het al enkele keren gebeurd is dat twee bussen kop aan kop kwamen te staan. Dat is problematisch, want gelede bussen mogen niet zonder begeleiding achteruit rijden, en dus zorgen zo’n situaties voor een onderbreking van lijn 9. En om dat te vermijden, wil De Lijn dus geen bussen meer sturen door de Molenwalstraat, behalve als we parkeerplaatsen wegnemen. We hebben met De Lijn onderhandeld, maar zijn niet tot een compromis gekomen, en dus blijft lijn 9 blijft dus enkel door de Eeklostraat rijden. Wel zal daar gekeken worden om haltes te verschuiven, zodat ze dichterbij de wijk komen te liggen.”