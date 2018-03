Pastorij en gemeentehuis te koop 02 maart 2018

De stad Gent verkoopt zowel de pastorij in de Dorpstraat 14 als het oud gemeentehuis met aanbouw in de Dorpsstraat 1 / Zandvoordestraat 2A in Zwijnaarde. Het stuk grond voor de pastorij wordt ingericht als publiek domein. De pastorij zelf blijft een beschermde zone, er zal dan ook hard gezocht worden naar een juiste nieuwe eigenaar. Ook voor het oud gemeentehuis wordt een nieuwe eigenaar gezocht die de historische waarde van het gebouw behoudt. De Kerkfabriek, die nu zetelt in de pastorij, verhuist naar het 'klein kerkske', waar ook de jeugdwerking gehuisvest is. De verkoop zal tegen de zomer opgestart worden door vastgoedmakelaar De Fooz. (VDS)