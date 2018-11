Pastahuis Den Artiest Uit eten in Nevele Sabine Van Damme

28 november 2018

09u17 0 Gent Het hoeven niet altijd sterrenrestaurants of dure hipsterzaken te zijn. De doorsnee medemens heeft ook wel eens zin in een eenvoudige, degelijke spaghetti. Op dus naar Pastahuis Den Artiest in Nevele, op een boogscheut van Drongen. Dat heeft er een lounge bij, waar je kan aperitieven bij de open haard, of vergaderen.

Het restaurant bevindt zich gewoon bij chef Guy De Mulder en zijn vrouw thuis. Het maakt dat je je meteen welkom voelt in de gezellige zaak. Op de kaart - hoe kan het ook anders - een waaier aan pastagerechten, van gewone spaghetti tot ovenlasagne, ook in vegetarische versie. Alles is vers bereid en huisgemaakt. Voorgerechten zijn er niet, hapjes om te delen wel. Er is ook de weeksuggestie (26 euro), die ons wordt voorgesteld door de sympathieke gastvrouw Christine. Alleen al omwille van haar enthousiasme kiezen we daarvoor.

Hert en everzwijn

We krijgen een filet de Marcassin met raviolini, opgevuld met wild, crème van knolselder en een kleurrijk groentepallet, vergezeld van een grand veneursausje (foto). Dit Pastahuis heeft blijkbaar een verborgen agenda, onder de vorm van een hoogstaande keuken, met veel liefde voor het vak. Het vlees is perfect rosé en boterzacht, de raviolini smaakt hemels. In de vulling zit onder meer hert en everzwijn verwerkt. Dat mijn tafelgenoot vijf minuten zwijgt om te eten, is het ultieme bewijs dat het echt wel lekker is. Qua dessert kiezen we voor panna cotta met fruit en cuberdon, Gentse neuzekes dus (7euro). Fris, origineel, en zacht van smaak. Met een Campari (7 euro) als aperitief, bruiswater aan tafel en een espresso (3 euro) achteraf, stranden we op een meer dan eerlijke prijs van 74 euro. Eén minpuntje: omdat chef Guy De Mulder niet alleen een artiest in zijn keuken is, maar in het weekend ook furore maakt als drummer bij onder meer PartieParty, is het Pastahuis in het weekend en op maandag gesloten. Een aanrader dus, maar enkel op weekdagen.

Praktisch

Pastahuis Den Artiest

Damstraat 10 in Nevele (Vosselare)

Gesloten op zaterdag, zondag en maandag, open van dinsdag tot en met vrijdag, telkens van 12 tot 14 uur en van 18 tot 21 uur.

09 381 91 27