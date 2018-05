Pas vanaf juni boetes in fietsstraten CAMPAGNE WIJST AUTOMOBILISTEN OP INHAALVERBOD DIDIER VERBAERE

14 mei 2018

02u30 0 Gent De politie van Gent zal pas volgende maand boetes uitschrijven in de nieuwe fietsstraten in de stad. Zaterdagochtend werd een nieuwe verkeerscampagne afgetrapt naar aanleiding van de opening van de fietsstraten in de Isabellakaai en de Muinkkaai. En daar horen metershoge borden en een filmpje in de Gentse bioscopen bij.

Wie de Muinkkaai en Isabellakaai inrijdt, kan niet naast de metershoge borden met de boodschap 'Dit is een fietsstraat, hier blijven auto's achter de fietsers' kijken. Daarmee benadrukt de stad dat deze twee straten vanaf nu officiële fietsstraten zijn. Eerder kregen de straten al een omstreden rode laag verf.





Daarmee staat de teller in Gent op 9 straten, waar niet de auto, maar fietser baas is. Tegen het einde van het jaar zal Gent er 15 tellen. De komende maanden volgen ook nog de Gandastraat, Coupure Links, de Halvemaanstraat, de Visitatiestraat, de Oude Brusselseweg en de ventweg van de Hundelgemsesteenweg.





"Gent is een fietsstad en die titel willen we ook absoluut behouden", benadruk schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). "Voor de inrichting van een nieuwe fietsstraat baseren we ons op de bestaande fietsroutes door de stad. Waar er dubbel zoveel fietsers als auto's rijden, daar komt een fietsstraat."





"Met deze mediacampagne willen we de geldende regels in de fietsstraat extra in de verf zetten. Niet iedereen weet dat in een fietsstraat automobilisten de fietsers niet mogen inhalen." Daarom zal de politie extra controles uitvoeren. "We zullen deze maand zowel fietsers als automobilisten wijzen op de regels in de fietsstraat. Daarbij wijzen we de fietsers ook op hun verantwoordelijkheden: hou de handen op het stuur, gebruik geen gsm op de fiets en vermijd ook alcoholgebruik", zegt de Gentse politie. Vanaf volgende maand riskeren automobilisten een boete van minstens 58 euro.





Niet elke fietser is overtuigd van het belang van fietsstraten. "Ik vind het een maat voor niets en weggegooid geld. In deze straat is inhalen sowieso amper mogelijk. De stad zou beter investeren in andere en meer gevaarlijke straten", aldus Jan die dagelijks door de Isabellakaai fietst.





Filmpje in cinema

De borden zullen drie weken blijven staan in de Muinkkaai en Isabellakaai. Vervolgens zullen de borden het hele jaar door ingezet worden in nieuwe en reeds bestaande fietsstraten. "Het beeld op die borden wordt ook als affiche verdeeld aan alle bewoners van de Gentse fietsstraten en gedrukt op flyers die de politie uitdeelt bij controleacties", klinkt het. Samen met Mich Walschaerts, bekend van cabaretduo Kommil Foo, werd ook een filmpje gemaakt dat in mei te zien zal zijn in alle Gentse cinema's.