Partydrugs in Gent: “Gebruiken is normaal geworden, banaal zelfs” Deel 1: De harde cijfers, en wat politie en parket ermee doen Sam Ooghe

18 maart 2019

21u38 0 Gent 3.403 drugsvaststellingen in 2018: dat is 13 procent meer dan twee jaar voordien. 495 Gentenaars betrapt met amfetamineachtige drugs zoals xtc: 35 procent meer dan twee jaar geleden. En 459 vaststellingen van cocaïnebezit- of handel: óók een stijging van 35 procent. Vorig jaar zag de politie weer meer drugs in Gent, terwijl ze al ongerust keek naar de cijfers van het jaar voordien.

Korpschef Filip Rasschaert - ondertussen al acht jaar aan het hoofd van de Gentse flikken - waarschuwde ons er enkele weken geleden nog voor. “Drugs nemen is in sommige milieus normaal geworden. Banaal zelfs. Ik heb daar toch mijn bedenkingen bij.” Toen al konden we verwachten dat de drugscijfers, die gisteravond verspreid werden in het stadhuis ter gelegenheid van de commissievergadering, opnieuw zouden stijgen.

De trend van harddrugs wordt alvast verder gezet. Naast amfetamine-achtige drugs en cocaïne wordt ook ketamine, het ‘paardenverdovingsmiddel’, opnieuw populairder. Waar ‘ket’ in 2014 nog maar 14 keer vastgesteld werd door de Gentse politie, was dit in 2017 82 keer. Het afgelopen jaar steeg dit aantal verder naar 119 vaststellingen. Heroïne en opiaten treffen de flikken gemiddeld tweemaal per week aan.

Inspanningen gestegen

Laat het duidelijk zijn: er zíjn drugs in Gent. Maar met politiecijfers is het altijd opletten geblazen, zoals korpschef Filip Rasschaert zelf aangeeft. De statistieken van de politie geven de ‘geregistreerde criminaliteit’ aan, niet de reële criminaliteit. Met andere woorden: wanneer je meer controleert op snelheid, zal je ook meer snelheidsovertredingen noteren. Die stijging in cijfers betekent niet dat er in realiteit ook vaker te snel gereden wordt.

Dat geldt ook voor drugs. Is er niet gewoon méér gecontroleerd, na de ongerustheid van vorig jaar? Vooral dan in de buurt van dancings als Kompass Klub? “Het is inderdaad zo dat onze inspanningen gestegen zijn”, legt korpschef Rasschaert uit. “Maar dan kan je je ook de vraag stellen: zien we gewoon meer drugs omdat we meer controleren, of is er ook réden om te controleren? Wij werken zo vaak als mogelijk informatiegestuurd.”

Waarmee we meteen terugdenken aan ons gesprek met de korpschef van enkele weken geleden. Drugs zijn banaal of ‘mainstream’ geworden, klonk het toen. “We merken dat als er een bepaald soort muziek wordt gespeeld in het nachtleven, er een groot aantal mensen drugs gaan gebruiken. En die registraties gaan in stijgende lijn. Ik heb het dan niet over cannabis, maar echt over harddrugs: amfetamines, cocaïne. Terwijl men de samenstelling van de pillen die circuleren niet eens kent. En toch neemt men dat zonder enige twijfel. Dat vind ik persoonlijk redelijk verontrustend. Maar het lijkt alsof mensen dat vandaag vrij normaal vinden. ”

Wat meteen ook de vraag doet rijzen: mág dat niet normaal zijn? Doen mensen niet gewoon wat ze willen? De grootste stijging bij de drugsvaststellingen zit in 2018 alvast bij persoonlijk bezit - en dus niet bij drugshandel of -productie. “Veel hangt aan elkaar vast”, stelt Rasschaert. “Wij zetten niet ‘gewoon’ in op repressie, maar we leggen de nadruk op gelinkte domeinen, zoals verkeersveiligheid en dus sturen onder invloed van drugs. Ook die cijfers stijgen. Jij kan misschien zeggen dat mensen gewoon drugs nemen en dat dat geen probleem is, maar veel mensen stappen wel nog in de wagen. Als ik de resultaten lees van onze drugstesten in het verkeer: dat vind ik eerlijk gezegd om schrik van te krijgen.”

Je hebt jonge mensen die vanuit het nachtleven verslaafd worden. Er zijn van die ‘gasten’: ze hebben werk, hun leven is op orde, maar dan glijden ze af Rechter Annemie Serlippens

“Bovendien krijg je er bij personen die ‘gewoon’ drugs nemen, de dealers gratis bij”, zegt Rasschaert. De Gentse politie richt zich dan ook voornamelijk op dealers, al kan dat bij het gros van de criminologen die onze redactie sprak voor deze reeks, niet meteen op goedkeuring rekenen. Voor elke dealer die van straat geplukt wordt, staat een nieuwe klaar, klinkt het: het aanbod blijft intact, zolang er vraag is. Dweilen met de kraan open? Zo bekijkt de korpschef de aanpak niet. “Ons korps legt vooral de nadruk op de impact van dealers op de veiligheid van de Gentenaars. En, hiervan ben ik overtuigd, als je werkt op de veelplegers in het dealen, dan pak je ook andere problemen aan. Negen kansen op de tien heb je bij zo’n verkoper ook te maken met een fietsdief, of iemand die in voertuigen inbreekt om te voorzien in zijn of haar inkomsten. Ik geloof heel sterk in die link, tussen het dealen en gebruiken van bepaalde harddrugs en andere criminele feiten. Je ziét het effect ook bij die criminele domeinen, wanneer we werken op bepaalde dealers, vooral van cocaïne en speed.”

Geen opjaagbeleid

Al is Gent ook wat meer dan repressie. De stad wil geen ‘opjaagbeleid’ voeren, zoals oud-burgemeester Termont het noemde, wél een beleid dat uitgaat van de onderliggende verslavingsproblematiek van de betrokkenen. In Gent en Oost-Vlaanderen, meer dan eender waar in ons land, wordt werk gemaakt van doorverwijzingen naar de hulpverlening. Het achterliggende idee is dat druggebruikers eerder een probleem hebben, dan dat ze een probleem zijn.

Het pilootproject ‘Proefzorg’ werd bijvoorbeeld in 2005 opgestart binnen het Oost-Vlaamse parket. Het doelpubliek? Personen die betrapt werden met een gebruikershoeveelheid drugs - zoals jonge feestvierders in het nachtleven. Wie betrapt wordt, kan op vraag van de justitieassistent doorverwezen worden naar de hulpverlening. In tien jaar Proefzorg werden 1.585 personen doorverwezen, klinkt bij het parket . Dat zijn meer dan drie personen per week. De meeste gebruikers kunnen deelnemen aan een behandelingstraject met maandelijkse controle. 65 procent van die trajecten werden volledig afgerond.

Nog een unicum voor Gent is de Drugsbehandelingskamer, de enige in Vlaanderen. De ‘DBK’ is een gespecialiseerde kamer voor beklaagden die feiten plegen onder invloed van drugs of om in middelen te voorzien om drugs te kunnen gebruiken. “In de DBK is het de bedoeling om de onderliggende problematiek aan te pakken, zodat er geen nieuwe feiten meer gepleegd worden”, legt rechter Annemie Serlippens uit. “Als de beklaagde voor mij denkt dat hij of zij geen probleem heeft, kunnen wij ook niet verder helpen. Dan wordt het een gewone bestraffing. Andere mensen kunnen we de hand reiken. Belangrijk is dat er in de zittingszaal fysiek een ‘liaisonpersoon’ aanwezig is om te leiden naar hulpverlening.”

Dat de ‘gewone’ occasionele gebruikers van partydrugs geen problemen veroorzaken en niet voor de rechtbank thuishoren, betwist Serlippens. “Een groot deel verschijnt eerst en vooral niet voor de rechtbank, maar betaalt een onmiddellijke minnelijke schikking of belandt via Proefzorg in de hulpverlening. Maar er zijn ook problemen met ‘gewoon’ drugs gebruiken: ik zie soms mensen voor mij die elk weekend cocaïne snuiven, maar dan ook elk weekend vervelend of agressief doen tegen hun partner en op café. Sommige mensen doen dingen die ze normaal niet zouden doen. Je hebt ook jonge mensen die vanuit het nachtleven verslaafd worden, op lange termijn. Er zijn van die ‘gasten’: ze hebben werk, hun leven is op orde, maar dan glijden ze af.”

De politie is maar een deel van de oplossing, dat beseffen we heel goed. Het grootste effect op lange termijn zal moeten komen van een mentaliteitswijziging Korpschef Filip Rasschaert

In januari stierf Kompass-medewerker Mathias Hofman, al dan niet door een zware dosis mdma, en niet veel later belandde een andere Kompass-ganger in coma. Sinds januari 2018 telden de hulpdiensten ongeveer één medische interventie per maand naar de Klub, zeer vaak wegens drugsintoxicatie. Wanneer de dancing op de Ottergemsesteenweg weer zou heropenen, kán politiewerk dan überhaupt een nieuwe ramp voorkomen? Kompass Klub zelf stelde alvast dat het mee wil werken met de politie en zélf ook mee drugs wil weren uit de dancing.

Sensibiliseren

“Maar het is héél moeilijk om alles te onderscheppen”, stelt Serlippens. “De controles van de politie hebben volgens mij absoluut een afschrikeffect. Maar het is voor mij even belangrijk om te waarschuwen voor de gevaarlijke producten die in omloop zijn. Mensen wéten dat vaak niet. Ik krijg soms dealers voor mij die niet beséffen hoe gevaarlijk hun producten zijn. Sensibilisering en preventie, dat is ook nodig. En wat mij betreft, is pilcontrole ook een zeer goed idee.

Korpschef Rasschaert wil zich niet uitspreken over de Kompass-case zelf. “Niet alleen in bepaalde dancings, ook in de Overpoort zien we hoge cijfers. Met name ketamine komen we daar geregeld tegen”, zegt Rasschaert. “Handhaving blijft broodnodig, vind ik. Dat bewijzen deze cijfers. Al zal het grootste effect op lange termijn moeten komen van een mentaliteitswijziging bij de mensen. De politie is ook maar een deel van de oplossing, dat beseffen we heel goed.”

woensdag in onze reeks: XTC, opnieuw dé partydrug van Gent. Onschuldig of niet?