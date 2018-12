Partijen komen samen om bestuursakkoord goed te keuren Erik De Troyer

01 december 2018

09u41 0

Op dit moment komen de Gentse meerderheidspartijen bij elkaar om het bestuursakkoord te bespreken. Oorspronkelijk had dat nog voor de officiële bekendmaking van het akkoord moeten gebeuren maar de pers was hen te snel af. De achterban van Groen zit samen in het campagnesecretariaat in de Zuidstationstraat. Open VLD doet het in het ICC. Als de achterban het licht op groen zet dan houdt niets het blauw-groen-rood-oranje bestuur nog tegen. Bij sp.a zit de vergadering er al op. “De vergadering is in een goede sfeer verlopen en de aanzet tot het bestuursakkoord is unaniem goedgekeurd”, zegt Rudy Coddens.