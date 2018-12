Parodie op ’t Vliegerke voor Peeters

Gent

Het ontslag van schepen Christophe Peeters blijft nazinderen op sociale media. Vooral de manier waarop dat afgelopen weekend gebeurde, is voor vele mensen een doorn in het oog. Het is niet helemaal duidelijk wie, maar iemand maakte alvast een parodie op het officieuze Gentse volkslied ’t Vliegerke, voor Peeters. En de tekst daarvan circuleert vlotjes op Facebook. Wegens Gents, rebels en creatief willen we u deze tekst – los van de inhoud – niet onthouden.