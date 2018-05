Parkkaffee opnieuw open in augustus 22 mei 2018

Net als vorig jaar zal het populaire Parkkaffee in Mariakerke deze zomer enkel in augustus open zijn. Het kasteeldomein aan de Groenestaakstraat verwelkomt dan elke dag gasten van 14 uur tot middernacht. Vorig jaar besliste Parkkaffee aanvankelijk om er de brui aan te geven, na problemen met enkele buurtbewoners. Er kwam massaal protest van Parkkaffee-fans, en zo kwam het dat het groene oord vorig jaar enkel in augustus, en niet de hele zomer lang, open was. Dat gebeurt deze zomer dus opnieuw. En net als alle jaren zullen er lekkere hapjes en cocktails zijn, zalige hangmatten en romantische kampvuren. www.parkkaffee.be. (VDS)