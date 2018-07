Parkkaffee gaat 'eco' en bant rietjes ZOMERINITIATIEF IN KASTEELTUIN OPENT DEUREN OP 1 AUGUSTUS SABINE VAN DAMME

28 juli 2018

02u28 0 Gent Het populaire Parkkaffee in Mariakerke opent op 1 augustus de deuren. Je kan er een maand lang genieten in de prachtige kasteeltuin. Dat gebeurt al voor de 21ste keer. Opvallend: Parkkaffee springt op de eco-kar en bant (plastic) rietjes van de kaart.

Parkkaffee in Mariakerke was 21 jaar geleden zowat de eerste pop-up in Vlaanderen. In 1997 opende Nani Rammant en Marco Cassiman voor het eerst de tuin van hun toen nog te renoveren kasteeldomein. Het park, verborgen langs de Groenestaakstraat, won de voorbije jaren enorm aan populariteit. Uiteraard kwamen dan enkele klagende buren op de proppen, waardoor Parkkaffee er twee jaar geleden de brui aan wilde geven. Na massaal protest besloten Nani en Marco sindsdien om nog maar één zomermaand open te doen, in augustus dus.





'Geen rietje voor Sofietje'

Opmerkelijk: Parkkaffee doet mee met de ecologische trend. "We doen mee aan de actie 'geen rietje voor Sofietje'", klinkt het. "Geen plastic wegwerprietjes dus, die zorgen alleen voor onnodig veel afval. Rietjes zijn voor mietjes! Voor wie toch niet zonder kan, zullen er biologisch afbreekbare rietjes aanwezig zijn."





Maar er is meer. "We koesteren al lang onze nostalgische historisch waardevolle woonwagens", klinkt het nu. "Daarom willen we dit jaar ons openluchtmuseum wat meer in the picture zetten. Door de jaren heen heeft de vzw documenten, boeken en foto's verzameld. Die worden nu tentoongesteld in een van onze 'roulottes'. Er zal ook een gids aanwezig zijn die op aanvraag een rondleiding zal geven in de magische wereld van het rondreizend volk, elke weekdag van 14.30 tot 16.30 uur. Maar ook dit jaar kun je terecht in de woonwagens voor tal van waarzeggerij en ontspanning. In het weekend zijn er alweer geweldige optredens gepland (zie website). En de aperitiefconcerten op zondag zijn dit jaar licht klassiek en romantisch getint dankzij violiste Saartje Demuynck, die verschillende ensembles meebrengt. Er is uiteraard ook weer de circustent waar kinderen allerlei kunstjes kunnen leren en op woensdag en zaterdag is er ook de magic school. Op vrijdag is er Flonki Yoga voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Voor de kleuters is er een knutseltent en op zondag is er de gratis fietskliniek, voor alle kleine en grote euvels aan rijwielen. Het Magische Theater van 'Janis en Reno' opent alle dagen om 20 uur. Alleen op zondag en maandag rust het duo uit.





Cocktailbar

De vaste ingrediënten blijven uiteraard ook. De gezellige kampvuren 's avonds, de idyllische lichtjes, de legendarische cocktailbar en het lekkere eten achteraan op het terrein.





Parkkaffee, elke dag in augustus van 14 uur tot middernacht. De Gentse Balkanfanfare 'Les Cerveaux Lents' opent het Parkkaffee op woensdag 1 augustus. En de organisatie vraagt met aandrang om niet te parkeren in de voortuinen van de buren en het 's avonds stil te houden op straat. Info: www.parkkaffee.be.