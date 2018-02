Parking UZ breidt voorlopig niet uit 20 februari 2018

02u54 72

Raadslid Carl De Decker (Open Vld) kaartte op de jongste gemeenteraad andermaal de problematische parkeerdruk op de campus van het UZ Gent aan bij schepen Filip Watteeuw (Groen). "Uit regelmatige tellingen door het UZ blijkt dat er met een vrij hoge nauwkeurigheid kan worden afgeleid dat er een tekort is van 500 tot 600 parkeerplaatsen. Bent u bereid om de piste van een capaciteitsuitbreiding te overwegen?" Schepen Watteeuw verkiest er in overleg met het UZ voor om eerst andere pistes te onderzoeken. "De parking uitbreiden is de laatste optie. We willen eerst bekijken welke andere mogelijkheden zijn, Ik heb vorige week een constructief gesprek gehad met het management van het UZ. Het ziekenhuis bevindt zich in het zuidelijke deel van de stad dat nu al met een hoge verkeersdruk kampt. Wat ben je met bijkomende parkeerplaatsen als straks de wegen dichtslibben?", kaatst Watteeuw de bal terug. "We gaan een mobiliteitscoördinatiecentrum oprichten om een alternatief aan te bieden voor mensen die in die zone moeten zijn. Verder blijven we pleiten voor het gebruik van duurzame vervoersmiddelen." (YDS)