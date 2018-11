Parket wil werkstraf voor jongeman die student aanvalt na verkeersmanoeuvre op R40: “Ik moet me leren inhouden” Sam Ooghe

22 november 2018

15u52 0 Gent Een 26-jarige Gentenaar moet een werkstraf vrezen voor een serieus geval van verkeersagressie op de R40.

Het incident dateert al van drie jaar geleden. De behandeling van de zaak werd meermaals uitgesteld, onder meer door deskundigenonderzoek.

Het slachtoffer, een student, reed op de bewuste dag met de wagen ter hoogte van Ter Platen de ring op. Hij wilde de weg volledig oversteken - wat niet toegestaan is door de volle witte lijn. Door dat manoeuvre volgde wellicht een lichte aanrijding met V., een jongeman uit Gent, die op de R40 reed. De chauffeur ging volledig over de rooie en viel het slachtoffer aan.

Reukzin aangetast

De student ondervond zware gevolgen van het incident. Onder meer zijn reukzin is aangetast, wat volgens zijn advocaat in de toekomst belangrijk wordt. “Hij studeert diergeneeskunde. Voor dat beroep zijn reukzin en het onderscheiden van geuren belangrijk.” Daarom vraagt de advocaat, naast nu al 1060 euro schadevergoeding, om voorbehoud wat betreft toekomstige blijvende ongeschiktheid tot het uitvoeren van arbeid.

De beklaagde krijgt wellicht een werkstraf. Dat voor de tweede maal, want ook op nog jongere leeftijd kwam hij al in aanraking met het gerecht. “Ik moet mij leren inhouden", klonk het schuldbewust. “Maar ik beloof u dat ik hier nooit meer zal zitten. In het vervolg doe ik niets meer.”

Het vonnis klinkt op 13 december.