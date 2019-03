Parket vraagt celstraf en 8.000 euro boete voor Gentse cannabis- en cocaïne dealers JDG

16u56 0 Gent Twee mannen uit het Gentse riskeren celstraffen van 15 en 24 maanden voor het dealen van cocaïne en cannabis. Bovendien hangt beide heren een geldboete van 8.000 euro boven het hoofd.

Beide beklaagden werden gevat tijdens een actie van de politie. Eén van hen zat in de passagierszetel van hun geparkeerde de auto, terwijl de andere aan de overkant van de baan in een geparkeerde wagen zat. “Verdacht”, vonden de inspecteurs van de politie. In het voertuig waar de twee mee op pad waren, werden twee gsm-toestellen aangetroffen. Bij een telefoononderzoek werden verschillende drugsgerelateerde berichten aangetroffen. Eén van de afnemers bevestigde ook dat hij drugs had gekocht bij één van de beklaagden.

Tijdens het verhoor ontkenden ze allebei stellig dat ze drugs verkopen. Volgens de beklaagden zijn ze dus enkel gebruikers, maar geen dealers. Bij een huiszoeking bij één van de beklaagden werd nochtans een precisieweegschaal aangetroffen.

Beide mannen zijn niet aan hun proefstuk toe. Eén van hen liep in 2014 al eens tegen de lamp, in 2017 werden ze dan weer samen - voor soortgelijke feiten - veroordeeld tot een celstraf. Het parket vraagt daarom een effectieve celstraf van 15 maanden voor de eerste beklaagde en een effectieve celstraf van 24 maanden voor de tweede. Beide riskeren bovendien een boete van 8.000 euro en de verbeurdverklaring van hun drugswinsten. De eerste beklaagde vroeg aan de rechtbank om zijn celstraf te koppelen aan voorwaarden. Als de rechtbank daarop ingaat, volgt voor hem een residentiële opname van onbepaalde duur voor zijn drugsproblematiek.