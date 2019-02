Parket: “Overlijden in Kompass Klub was druggerelateerd” Wouter Spillebeen

18 februari 2019

13u05 0 Gent De 31-jarige Matthias Hofman die in de ochtend van 27 januari ineenzakte in de Kompass Klub in Gent en kort daarna in het ziekenhuis overleed, was volgens het parket onder invloed van MDMA. Twee dealers werden dezelfde nacht betrapt met XTC-pillen met een dergelijk hoge dosering MDMA.

De Dendermondse man was die nacht voor de tweede keer aan het werken in de nachtclub toen hij zich rond 6.15 uur ineens onwel voelde. Een andere medewerker ging met hem naar de EHBO-post en belde een ambulance. Dan zakte hij in elkaar. “Hij werd overgebracht naar het UZ Gent waar hij kort nadien overleed”, aldus het parket Oost-Vlaanderen. “Het parket stelde een wetsdokter aan die instond voor de uitwendige schouwing en het nemen van bloed-en urinestalen.”

Het resultaat van dat onderzoek is nu bekend: het overlijden is druggerelateerd. “De beschikbare informatie wijst op een bijzonder hoge dosis MDMA in combinatie met een mogelijk vooraf bestaande gevoeligheid of medische voorgeschiedenis. XTC-pillen met dergelijke hooggedoseerde MDMA circuleren momenteel op de Gentse drugsmarkt”, volgens het parket.

Gevaarlijke trend

De dealers die de pillen aan het slachtoffer verkochten, zijn mogelijk al gevat. Twee drugdealers uit Brugge werden dezelfde nacht betrapt in de Kompass Klub en de Artcube in Gent. “Zij waren onder meer in het bezit van XTC-pillen met een dergelijke hoge dosering MDMA”, weet het parket. De dealers werden gedagvaard en zullen zich op 26 februari voor de Gentse rechter moeten verantwoorden.

Dat de gevaarlijke drugs in het Gentse milieu circuleren, is geen geheim voor het gerecht. “De hoge dosering van XTC-pillen (meer dan 200 mg MDMA per pil) is een recente, gevaarlijke trend op de Belgische drugsmarkt, waarvoor het Belgian Early Warning System on Drugs eerder waarschuwingen heeft verspreid in het kader van de Volksgezondheid”, voegt het parket toe.