Parket onderzoekt twee overlijdens 03 februari 2018

Het parket Oost-Vlaanderen afdeling Gent onderzoekt twee afzonderlijke overlijdens waarvan de oorzaak nog onduidelijk is. In beide gevallen is er geen reden om uit te gaan van kwaad opzet.





Woensdagavond gingen de politie en het parket naar Ter Platen in Gent, waar een lichaam gevonden was in een appartementsgebouw. Ze kamden het appartement uit en ondervroegen de bewoners. Het overlijden werd aanvankelijk als verdacht beschouwd, maar een onderzoek door de wetsgeneesheer kon gisteren uitsluiten dat er kwaad opzet in het spel was.





Donderdagavond zetten de hulpdiensten de Begijnengracht in Gent af om er de nodige vaststellingen te kunnen doen bij een ander overlijden. De doodsoorzaak is nog niet gekend en wordt momenteel nog onderzocht door het parket. Er zijn momenteel geen aanwijzingen dat het overlijden het gevolg zou zijn van een crimineel feit. (WSG/JEW)