Parket onderzoekt toegankelijkheid Boekentoren na wanhoopsdaad 02 juni 2018

Het parket Oost-Vlaanderen onderzoekt of de werf van de Boekentoren niet te gemakkelijk betreden kon worden. Dit nadat gisteren rond 13 uur een 39-jarige man van de stellingen viel.





De man had de stellingen, die er intussen al twee jaar staan, beklommen en sprong naar beneden. Hij overleed ter plaatse. Het parket gaat uit van een wanhoopsdaad.





Volgens omstaanders was de werf mogelijk onvoldoende afgesloten. Zo zouden de nadarhekken op verschillende plaatsen open zijn. Of dat gisteren ook het geval was, wordt nu onderzocht. Ook werd een wetsdokter aangesteld om de omstandigheden van het incident te onderzoeken.





Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813, of op www.zelfmoord1813.be.





(WSG)