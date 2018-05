Parket onderzoekt overval op 15-jarige 01 juni 2018

02u29 0

Het parket Oost-Vlaanderen onderzoekt een melding van een overval op een 15-jarige jongen aan de tramhalte ter hoogte van het station in Evergem afgelopen dinsdag. De dader vluchtte in de richting van Gent.





Rond 21 uur was de 15-jarige jongen uit Sleidinge op weg naar huis van een vriend. Aan de tramhalte stond hij ineens tegenover 13 jongeren. Een van hen benaderde hem. De jongen moest onder bedreiging met een mes zijn geld, sigaretten en een luidspreker ter waarde van 130 euro afgeven. Daarna stapten de jongeren op een tram richting Gent.





De ouders van het slachtoffer gingen via sociale media zelf op zoek naar de dader en kwamen uit op een jongeman uit Gent. Ze deden aangifte bij de politie en het parket startte een onderzoek op, maar op facebook werd ook een foto van de mogelijke verdachte verspreid. "We raden mensen nooit aan om via sociale media zelf op zoek te gaan naar een dader", klinkt het bij het parket Oost-Vlaanderen.





"Zeker een foto bij zo'n post plaatsen is geen goed idee, want voor hetzelfde geld is die persoon onschuldig." Uit het onderzoek zal moeten blijken of het om de juiste dader gaat. (WSG)