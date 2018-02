Parket onderzoekt of vrachtwagenchauffeur fietser kon zien 08 februari 2018

02u39 0

Had de vrachtwagenchauffeur die maandagochtend een fietser aanreed aan de Meulestedebrug en daarna doorreed de fietser moeten zien of niet? Dat is nog steeds de hamvraag in het onderzoek dat het parket voert naar het ongeval. De fietser werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gevoerd, maar is intussen aan de beterhand. "Er is een reconstructie gebeurd", klinkt het bij het parket. "De vrachtwagen stond voor het rode licht in de Zeeschipstraat voor de brug en zodra het groen werd, sloeg hij af naar rechts. Daar zou hij de fietser niet opgemerkt hebben. Het wordt nog onderzocht of hij de fietser wel of niet kon zien." Het parket wacht nog op het geschreven verslag van de verkeersdeskundige om conclusies te trekken. (WSG)