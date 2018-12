Parket niet in beroep tegen vrijspraak: imam Brahim Laytouss is definitief onschuldig verklaard voor grensoverschrijdend gedrag Sam Ooghe

15u30 0 Gent Het parket is niet in beroep gegaan tegen de vrijspraak van imam en leraar Brahim Laytouss, voor grensoverschrijdend gedrag tegenover enkele leerlingen in Gent. Daardoor is de juridische procedure afgelopen, en is Laytouss definitief onschuldig.

Dat is voor de leraar belangrijk nieuws, want sinds de klachten mag hij geen les meer geven in de VIP-school, onlangs omgedoopt tot Het Spectrum. “De komende dagen zal ik met mijn advocaat samenzitten, en komt er contact met het schepencollege", aldus Laytouss. Dan moet duidelijk worden hoe het verder moet met zijn carrière als lesgever bij de school.

Heksenjacht

De hetze ontstond in mei vorig jaar, toon enkele leerlingen naar de directie gestapt waren om hun beklag te doen over het gedrag van Laytouss. Drie van de meisjes trokken zich in de loop van het onderzoek terug. De zaak handelde nog over de belaging van één meisje, dat destijds 17 jaar oud was. Volgens haar maakte de leraar ongepaste opmerkingen, onder meer over haar ‘mooie rondingen’.

Laytouss zelf maakte gewag van een heksenjacht, begonnen door enkele personen met wie hij een meningsverschil had. Hij staat namelijk bekend om zijn progressieve visie op de islam. Tegenstanders binnen de moslimgemeenschap zouden zich gewroken hebben met een rechtszaak. De klacht van het meisje zelf zou op een misverstand berusten.

De correctionele rechtbank van Gent sprak Laytouss volledig vrij. Het parket, dat in eerste instantie een korte celstraf vorderde, had sinds het vonnis een maand om tegen die beslissing hoger beroep aan te tekenen, maar heeft zich nu toch akkoord verklaard met de beslissing van de rechter. “Dit onderstreept voor mij nogmaals mijn onschuld”, is de korte reactie van Laytouss.