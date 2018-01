Parkeren mag (maar wel betalen) REGELING GASMETERLAAN EN NIEUWEVAART TREFT BEWONERS NIET SABINE VAN DAMME

27 januari 2018

03u49 0 Gent Goed nieuws voor de buurt rond de Nieuwevaart en de Gasmeterlaan. Parkeren langs het water blijft toegestaan, ook al merkte de politie vorig weekend op dat het eigenlijk een overtreding is. "We plaatsen tijdelijke signalisatie zodat alles reglementair wordt", zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen). "Parkeren wordt er betalend, maar voor bewoners maakt dat geen verschil."

Grote consternatie vorig weekend, toen de politie uit het niets verwittigingen had gestoken onder de ruitenwissers van de auto's die geparkeerd stonden aan de waterkant van de Gasmeterlaan en Nieuwevaart. Nochtans wordt daar sinds mensenheugenis geparkeerd, en was dat nooit een probleem. Maar de politie verweest naar artikel 24.1 van het verkeersreglement, dat zegt dat de stroken langs het water een 'verhoogde berm binnen de bebouwde kom' zijn en dat je daar dus niet mag staan.





Een probleem, want technisch gezien hebben de flikken gelijk, maar de stad wil die parkeerplaatsen daar niet weg. Het gaat om een 700-tal plaatsen die de parkeerdruk in de dichtbevolkte Rabot- en Bloemekeswijk binnen de perken houdt. Dus vroeg burgemeester Termont een onderhoud met de korpschef, en vroeg hij ook om voorlopig niet te beboeten. Ze kwamen tot een compromis.





Signalisatie

"We hebben de situatie met het schepencollege besproken", zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw. "Het dwarsparkeren langs de waterkanten zal blijven bestaan. Via een burgemeestersbesluit zal er tijdelijke signalisatie worden aangebracht, die het parkeren officieel zal toelaten. Dat zal vrij snel gebeuren. Hoe het moet met betalen, dat moeten we nog bekijken. De Gasmeterlaan en de Nieuwevaart liggen in een betalende zone. Maar we moeten bekijken welke tarieven we daar hanteren, en hoe we daar mee omgaan. Daar moet een reglement voor opgemaakt worden. Er worden dus nog steeds geen boetes uitgeschreven op die specifieke plaatsen."





Eens het betaalregime - welk dan ook - wordt ingevoerd, zal dat alvast voor omwonenden geen verschil maken. Zij hebben immers een bewonerskaart. Wie dan in de betalende zone geen parkeerticket neemt, krijgt een GAS-boete. Dus niet de 110 euro boete waar de politie naar verwees in de verwittiging van vorig weekend.