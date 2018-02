Parkeren Gasmeterlaan: 3 euro per dag 23 februari 2018

De borden die het parkeren langs het water aan de Gasmeterlaan en de Nieuwevaart moet regulariseren, zijn geplaatst. Voortaan moet je daar dus betalen, volgens het systeem 'groene zone'. Dat houdt in dat er van 9 tot 19 uur betaald moet worden, 0,80 euro voor 1 uur parkeren, 1,60 euro voor 2 uur, 2,40 euro voor 3 uur, of 3 euro voor een hele dag. Wie een bewonerskaart van de juiste zone heeft - Bewonerszone 6 Rabot voor de Gasmeterlaan of Bewonerszone 7 Bloemekenswijk voor de Nieuwevaart - mag nog gratis parkeren. Sinds jaar en dag wordt er dwars geparkeerd langs het water, maar vorige maand stopte de politie plots waarschuwingsbrieven onder de ruitenwissers dat parkeren 'op een verhoogde berm binnen de bebouwde kom' niet toegelaten is. De stad was niet op de hoogte en wilde ook de bewuste parkeerplaatsen - meer dan 200 - behouden. Nu staan er dus borden die dwarsparkeren wél toelaten. Consequentie is dat er nu dus betaald moet worden. (VDS)