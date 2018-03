Parkeertarieven dalen lichtjes, één knip erbij CIRCULATIEPLAN KRIJGT POSITIEVE EVALUATIE, MAAR TOCH 13 AANPASSINGEN ERIK DE TROYER

17 maart 2018

02u33 0 Gent De lang verwachte evaluatie van het circulatieplan en parkeerplan is zeker geen revolutie geworden. De knips blijven waar ze liggen en er komt er zelfs één bij. De parkeertarieven worden dan weer (héél zachtjes) afgeschaafd. Of dat voldoende is voor de morrende meute en afgehaakte shoppers, is twijfelachtig.

1. goedkoper parkeren

De aanpassing van de parkeertarieven was het nieuws waarnaar velen uitkeken. Open Vld-lijsttrekker Mathias De Clercq had het aangekondigd, maar of het een significant verschil maakt om een doorsnee shopper naar Gent te lokken, is twijfelachtig. Om een uur te parkeren in ondergrondse centrumparking betaalt men voortaan 1,80 euro in plaats van 2 euro. Om drie uur te parkeren betaalt men 5,50 euro in plaats van 6 euro. Het hoogste dagtarief van rotatieparkings zakt van 26 naar 23,5 euro. Vooral langparkeren blijkt iets aantrekkelijker te worden. Er wordt voortaan gerekend met halve uren in plaats van volledige uren. Dat moet ook heel korte parkeerbeurten aantrekkelijker maken.





2. TOT 20 minuten gratis

Aan de bovengrondse parkeertarieven verandert er bijna niets. In plaats van een kwartier gratis krijgt men nu 20 minuten gratis en in de rode zone moet men niet meer tot middernacht betalen maar wel tot 23 uur.





3. Extra uitweg coupure

De wijk Coupure krijgt een extra uitweg. Er kwamen veel klachten over toegenomen verkeer van de bewoners van de as Papegaaistraat-Rozemarijnstraat. Bovendien moesten bewoners van het noorden van Gent enorme omwegen rijden. Binnenkort zal men via de Hoogstraat en de Peperstraat de wijk kunnen verlaten.





4. Knip hospitaalbrug

De Hospitaalbrug wordt dan weer geknipt om sluipverkeer tegen te gaan.





5. Rijrichting tolhuiswijk

In de Tolhuiswijk worden tal van rijrichtingen omgedraaid. De stad wil zo sluipverkeer vermijden en de wijk bereikbaar houden zonder via de Dampoort te moeten passeren met alle vertragingen van dien.





6. Lichten aan dok-zuid

Dok-Zuid is de plek waar het vaakst lange files staan. De stad wil samen met AWV extra verkeerslichten plaatsen die het verkeer aan Dok-Zuid vlotter over de Dampoort zouden moeten sluizen. Het verkeer dat van de omgeving Antwerpsesteenweg komt wordt daardoor even opgehouden.





7. LEESBAARHEID KNIPS

De leesbaarheid van de knips moet verbeteren. "Het kan niet de bedoeling zijn om bestuurders met een boete op te zadelen aan zo'n knip", aldus schepen Rudy Coddens daarover.





8. Paaltje Begijnengracht

De Begijnengracht kreeg te veel vrachtverkeer te verwerken. Daarom komt er een verzinkbaar paaltje. De Burgstraat kan op termijn ook een toegangsweg tot het autovrije centrum worden.





9. Extra shuttle

Een extra shuttle aan de Watersportbaan richting de Kouter. De diensturen van de shuttle aan Weba worden aangepast.





10. MEER Bewonersparking

Er komen extra bewonersparkeerplaatsen aan de rand van het gebied voor betalend parkeren. Daar is de parkeerdruk namelijk toegenomen. Alle bewonersplaatsen worden ook beter aangeduid, want nog heel wat automobilisten laten zich er aan vangen.





11. Betere bewegwijzering

Ook de bewegwijzering in de binnenstad en op de ring moet verbeteren. Voor de ring denkt de stad aan een systeem vergelijkbaar met dat van Brussel.





12. promo voor shoppers

Een promotiecampagne moet shoppers uit de rest van de provincie weer naar Gent lokken.





13. interventiekaart

Er komt een interventiekaart voor vakmensen uit de bouwsector. Die kaart is betalend en geldt enkel tijdens de kantooruren.