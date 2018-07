Parkeerregime centrum vanaf vandaag iets minder streng 01 augustus 2018

Goed nieuws voor wie met de auto in het stadscentrum moet zijn. Vanaf vandaag versoepelt het parkeerregime, al is het maar een heel klein beetje.

Voortaan moet je op straat 'maar' tot 23 uur betalen, in plaats van tot middernacht. Van 23 uur 's avonds tot 9 uur 's morgens is straatparkeren gratis. Daarmee wordt de 'rode zone', het stadscentrum dus, qua betaaltijd gelijk getrokken met de oranje zone. In de gele en groen zone moet je maar tot 19 uur betalen, dat blijft ook zo.





In het centrum wordt ook het kwartiertje gratis parkeren uitgebreid naar 20 minuten. Je moet wel nog steeds je nummerplaat invoeren in een betaalpaal, en daar dan kiezen voor 'gratis parkeren'. Per nummerplaat kan je twee keer per dag 20 minuten gratis parkeren, maar er moet wel minsten 20 minuten verlopen tussen die twee gratis sessies. Vanaf midden augustus mag je ook in de oranje en gele zone 20 minuten gratis staan, in plaats van een kwartier. In zone groen blijft het gratis-parkeren wat het al was: 30 minuten.





De aanpassingen komen er na een grondige evaluatie van het parkeerbeleid in mei. Begin deze zomer werden ook de ondergrondse parkeergarages al een tikkeltje goedkoper. (VDS)