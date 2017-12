Parkeerplan: milder hier, strenger daar 02u31 10 Gent In de gele zone (de stationsbuurten) kan men vanaf 11 januari vijf in plaats van drie uur parkeren. Op de Antwerpsesteenweg, de Brusselsesteenweg en in de Dampoortstraat wordt het parkeerregime voor bewoners milder, terwijl het in de Nederkouter en Voldersstraat strenger wordt.

Vanaf 11 januari worden kleine veranderingen doorgevoerd aan het parkeerplan. In de gele zone was een maximale parkeerduur van 3 uur van kracht, maar veel bewoners signaleerden dat die periode te kort en dus onpraktisch was. Een loodgieter die een halve dag werk had, moest zich na enkele uren in een andere zone parkeren en bezoekers konden maximaal drie uur blijven. Dat wordt nu aangepast tot 5 uur.





De stad gaf een hele reeks winkelstraten een specifiek statuut om de rotatie op de parkeerplaatsen te maximaliseren. Langs de Antwerpsesteenweg, de Brusselsesteenweg en in de Dampoortstraat mogen bewoners voortaan onbeperkt parkeren met hun bewonerskaart. Het regime wordt er een pak minder streng.





In de Voldersstraat en de Nederkouter wordt het regime strenger. Niemand mag in die straten nog langer dan drie uur parkeren, ook bewoners niet. Drie straten verliezen dan weer hun statuut van commerciële straat: de Kortrijksesteenweg (gele zone), de Ledebergstraat (groene zone) en de Prosper Vincentstraat (groene zone). Daar geldt voortaan de gewone zoneregeling.





In maart volgend jaar moet de evaluatie van het parkeerplan gebeuren. Pas dan beslist de stad of ook de parkeertarieven worden aangepast. (EDG)