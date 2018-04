Parkeerplaats vinden? Muisklik veraf STAD WERKT AAN WEBPAGINA MET ALLE ACTUELE VERKEERSINFO ERIK DE TROYER

05 april 2018

02u52 0 Gent Binnen een maand wil de stad alle beschikbare informatie over het verkeer in Gent online zetten. Men zal op één pagina kunnen nagaan hoeveel verkeer er op de stadsring rijdt, of treinen en bussen vertraging hebben of welke parkeergarages nog voldoende plaatsen vrij hebben.

Het verkeerscentrum van de stad Gent bestaat inmiddels vier jaar. Het is een driekoppig team van het mobiliteitsbedrijf dat alles wat te maken heeft met verkeer in de gaten houdt. Wie die informatie te pakken wou krijgen, kan daarvoor sinds 2,5 jaar terecht op Twitter waar alles gepost wordt.





Treinen die veel vertraging oplopen, kledingadvies voor fietsers,... Sinds de start werden al meer dan 25.000 tweets de wereld ingestuurd. Het bereik bleek echter beperkt, er zit nu eenmaal slechts een beperkt publiek op Twitter. De twitteraccount moet het momenteel stellen met 768 volgers.





25.000 tweets

"We willen het bereik veel groter maken", legt Pieter Morlion uit, die aan de wieg van het verkeerscentrum stond. "We hebben al een paar belangrijke stappen gezet. Eerst zijn we begonnen met het inzamelen van alle informatie. Er bestaat al een verkeerscentrum voor Vlaanderen, maar zij bekijken enkel de snelwegen. We sloten deals voor informatie met De Lijn, de NMBS, Waze, Coyote, enzovoort. Daardoor hebben we nu zowat alle gegevens die er maar te verzamelen vallen over het Gentse verkeer. De twitteraccount was de eerste stap om alles bekend te maken. Die 25.000 tweets zijn volledig automatisch de wereld ingestuurd.





De volgende stap is wat wij 'het dashboard' noemen. Binnenkort zal iedereen alle verkeersgegevens op één pagina kunnen oproepen."





Het webadres moet nog officieel bekendgemaakt worden, maar we mochten al eens kijken wat er allemaal te rapen viel. Bijzonder veel, zo blijkt. De reistijd en het aantal wagens op de stadsring bijvoorbeeld, maar ook de luchtkwaliteit, het weer, rijtijden van De Lijn en de NMBS, bezetting van de parkings en zelfs een buienradar voor de fietsers.





Verenigde Naties

"Gent moet een voorbeeld zijn voor andere steden", zegt Morlion. "We hebben van Europa 3,4 miljoen euro gekregen om een project uit te werken dat deze informatie via alle sociale media verspreidt. Dat hopen we eind 2019 klaar te hebben. Ons systeem zal ook gebruikt kunnen worden door andere steden wereldwijd."





De stad Gent mag het project deze week voorstellen op een bijeenkomst van de Verenigde Naties.