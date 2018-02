Papierfabriek Stora Enso bouwt drie windturbines 28 februari 2018

02u54 0

Bij de Gentse papierfabriek Stora Enso is gisteren gestart met de bouw van drie windturbines. De torens zelf worden 135 meter hoog, met wieken bij wordt de maximum tiphoogte 193 meter. Ter vergelijking: de Sint-Baafkathedraal is 'slechts' 98 meter hoog. Elke turbine heeft een vermogen van 3,2 MW en is goed voor het gemiddeld elektriciteitsverbruik van 6.000 gezinnen per jaar. Dankzij de drie windturbines vermindert de CO2-uitstoot van de fabriek met 9.600 ton per jaar. Wind4Flanders, een publiek-private samenwerking tussen Engie en een aantal fincancieringsmaatschappijen, bouwt en betaalt de turbines. Het gaat om een investering van 15 miljoen euro. Engie heeft - alleen of in een samenwerking - al 24 windturbines staan in de Gentse haven. Voor Stora Enso, dat jaarlijks 540.000 ton gerecycleerd kranten- en magazinepapier produceert, is het niet de eerste 'groene ingreep'. Ze hebben ook al twee energiecentrales op biowarmtekrachtkoppeling een ondergronds warmtenet dat groene energie aan Volvo Cars levert. (VDS)