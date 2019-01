Papa De Clercq volgt eedaflegging op tv-scherm Erik De Troyer

03 januari 2019

Een opvallende aanwezige die de eedaflegging van Mathias De Clercq op groot scherm volgde was zijn vader Yannick De Clercq. Hij genoot zichtbaar van de benoeming van zijn zoon als burgemeester maar dan wel op een tv-scherm in plaats van in levende lijve. “De regel is dat er slechts één iemand per verkozene in de raadzaal aanwezig mag zijn. Daarom is zijn echtgenote in de zaal en ik hier. Zelfs voor de burgemeester geldt die regel van één, want in Gent is iedereen gelijk voor de wet. We hebben hier de voorbije maanden enorm naartoe geleefd. Het is een prachtig moment”, zegt hij.