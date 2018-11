Pannenkoekenhuis Gwenola sluit definitief de deuren: “Met pijn in het hart” Alleen een overnemer die de ziel van Gwenola wil behouden, kan Gents icoon nog redden Sabine Van Damme

16 november 2018

19u35 0 Gent Gwenola, het bekendste pannenkoekenhuis van Gent en ver daarbuiten, sluit op 24 november definitief de deuren. De familie van bezielster Marie-Christine Rogiest hield Gwenola in de Voldersstraat nog ruim een jaar na haar overlijden draaiend, maar dat lukt niet meer.

Elke zichzelf respecterende Gentenaar ging al minstens één keer een pannenkoek eten bij Gwenola. Studenten kwamen er met hun ouders, grootouders met hun kleinkinderen, en die kleinkinderen intussen al met hun eigen kinderen. Gwenola is een begrip in Gent. Pannenkoeken, maar ook boekweitkoeken, van een kwaliteit die je nergens anders vindt. Drie vestigingen waren er in Gent, in de Voldersstraat, in de Donkersteeg en aan het UZ.

Altijd feest

Bezielster van Gwenola was Marie-Christine Rogiest, die de zaak sinds de jaren 60 met haar ouders, en sinds de jaren 70 alleen uitbaatte . Christine, zoals ze genoemd werd, was alomtegenwoordig, holde van haar ene zaak naar de andere, en hield alles in de gaten. Het belangrijkste, naast uiteraard de perfecte Bretoense pannenkoeken, waren de mensen, niet de winst. Bij Gwenola was het altijd feest. Ook het personeel werkte er graag, verschillende vrouwen bleven zelfs lang na hun pensioen enkele dagen per week meedraaien.

“Nog voor Christine ziek werd hadden we besloten dat we de Donkersteeg zouden sluiten” vertelt echtgenoot Lionel Laurier nu. “De zaak aan het UZ sloot eerder al. Ze zou 70 worden, het was tijd om wat te minderen. Maar in mei vorig jaar werd ze ziek, drie maanden later overleed ze al. Gwenola was een eenmanszaak, en heel kort voor haar dood heb ik die nog op mijn naam kunnen zetten. Anders stond het personeel, toen nog 12 mensen en heel wat jobstudenten, gewoon op straat. Dat wilden we niet. Wie ouder dan 65 was bij de sluiting van de vestiging in de Donkersteeg, ging in mei 2018 met pensioen , de rest verhuisde naar de Voldersstraat. Meer dan een jaar hebben we het hier nog volgehouden, maar het lukt gewoon niet meer. Geen van onze drie dochters kan de zaak overnemen, ze hebben elk hun eigen leven en gezin.”

“Dus zit er niks anders op dan Gwenola te sluiten. Tenzij er alsnog een overnemer uit de lucht komt vallen. Maar het moet dan wel iemand zijn die het hart en de ziel van de zaak wil bewaren. Dat zou Christine ook gewild hebben. De eigenheid en het karakter van haar levenswerk moeten centraal staan. Het moet een familiale zaak blijven, waar mensen belangrijker zijn dan winst. Alleen als we zo iemand vinden, is er nog toekomst voor Gwenola. Maar na maanden zoeken hebben we alvast niemand gevonden. Vastgoedinvesteerders zijn geïnteresseerd in het pand, dat wel. Maar daar gaat het hier dus niet over.”

Zaterdag 24 november zal de laatste dag zijn dat Gwenola in de Voldersstraat open is. Het hele gezin van Marie-Christine Rogiest zal die dag aanwezig zijn. Wie Gwenola toch nog wil redden, kan mailen naar gwenola.gent@gmail.com.