Panini-ruilbeurs aan de Zuid 30 mei 2018

Goed nieuws voor wie Panini-stickers spaart. Op vrijdag 1 juni van 16 tot 19 uur is er een Panini-ruilbeurs in de patio van Shoppingcenter Gent Zuid, op verdieping -1. Te zien aan de vele oproepen op Facebook zijn er nogal wat voetbalfans die nog enkele stickers te kort komen. Inschrijven hoeft niet en deelnemen is gratis. (VDS)