Pan vat vuur 26 april 2018

Een pan is gisterenavond rond 19.45 uur in brand gevlogen in de keuken van een woning in de Fabriekstraat in Wondelgem. De bewoners konden uiteindelijk zelf blussen nog voor de brandweer ter plaatse was. De schade was dan ook heel miniem.





(JEW)