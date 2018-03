Pakt CT Van den Hauwe-Gentse Velosport drie op drie in Nokere? 10 maart 2018

02u30 0 Gent Scoort het Cycling Team Van den Hauwe-Gentse Velosport in Nokere Koerse voor junioren een hattrick? In 2016 én 2017 schonk Arne Marit de leiding van de Gentse ploeg op de top van Nokereberg een delirium. Luca De Meester start vandaag met rugnummer één.

WIELRENNEN

JUNIOREN

De Meesters ploegmaat Josse Van Ransbeeck werkt vandaag zijn eerste junioreninterclub ooit af. De eerstejaars uit St-Amandsberg kon in Staden al een eerste zege boeken. Vorige week koerste hij in Lierde. Ploegmaat Luca De Meester won de wedstrijd voor Remco Evenepoel. Van Ransbeeck eindigde pas 38ste. "Drie ronden voor het einde maakte ik deel uit van een kopgroep met vijf", blikt Josse Van Ransbeeck terug. "Ik was mee met De Meester en Evenepoel, maar op een heel steile knik net voor de aankomstzone moest ik passen. Om een versnelling op zo'n korte steile knik te verteren, ben ik niet explosief genoeg. De dagen voordien was ik ook wat verkouden. Het niveau van de koers in Lierde was bovendien veel hoger dan in Staden. Het gemiddelde van de wedstrijd lag drie tot vier per uur hoger."





De Meester maakte de klus af. Hij mag vandaag in Nokere Koerse tot de favorieten worden gerekend. Eventueel met de hulp van Josse Van Ransbeeck. "Ik verwacht een open koers", aldus Van Ransbeeck. "Het parkoers van Nokere Koerse ben ik niet gaan verkennen, maar Nokereberg ken ik uiteraard wel. Met Arne Marit heeft onze ploeg de twee voorbije edities van deze UCI-koers gewonnen. Of de teamleiding wakker ligt van Nokere Koerse weet ik niet. Als eerstejaarsjunior heb ik niet zo heel veel contact met de ploegleiding. Hans De Meester probeert zijn eerstejaars wat te sparen. Met zijn zoon Luca hebben we zeker een kandidaat-winnaar in huis. Luca staat scherper dan vorig jaar. Ik probeer ook altijd zo scherp mogelijk aan de start van een koers te komen. Op mijn voeding let ik wel een beetje, maar ik kan best eens genieten van iets vettigs. Misschien na Nokere Koerse als ik een degelijke prestatie neerzette." (FHN)