Pak meer stemgerechtigden dan zes jaar geleden 24 augustus 2018

Het Gentse schepencollege stelde de kieslijst samen. Dat zijn alle stemgerechtigde Gentenaars die op 14 oktober verwacht worden in het stemhokje. Dit jaar zullen 181.761 mensen een stembrief krijgen. In 2012 waren dat er nog 176.086. Er kunnen dit jaar dus 5.675 mensen meer stemmen dan zes jaar geleden. Dat is een logische evolutie aangezien Gent er in die zes jaar tijd zowat 12.000 extra inwoners bij kreeg. Ook het aantal niet-Belgen dat in Gent gaat stemmen is toegenomen. De stad verstuurde 30.000 brieven naar personen die wel in Gent wonen maar geen Belg zijn. Zij moeten zich op voorhand registreren. In 2012 schreven zich nog 1.167 niet-Belgen in. Dit jaar zijn het er 2.089. (EDG)