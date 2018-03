Pain Perdu in Walpoortstraat ziet omzet stijgen 30 maart 2018

02u51 0

Met wat vertraging werd ook de Walpoortstraat autovrij. "En daar hebben we toch de vruchten van geplukt", zegt Eva Cleuren van Pain Perdu. "Wij zagen onze omzet stijgen, niet veel, maar toch. Dat heeft vooral te maken met ons terras dat we nu buiten kunnen zetten. Ook de andere horecazaken hebben een groot terras en de winkels kunnen al eens een rek buiten zetten. Dat maakt een groot verschil qua beleving."





Al zijn er ook zaken die beter kunnen. "De meeste panden in de straat zijn opgekocht door één eigenaar. Er staan er nu drie te huur en de huurprijzen zijn zeer hoog. Daardoor is hier toch wat leegstand. Ook voor de leveranciers is het wat lastiger. Die moeten zeer vroeg aan de slag om in de binnenstad te kunnen leveren."





(EDG)