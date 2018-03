Paaszoektocht op Shoppingzondag 30 maart 2018

Elke eerste zondag van de maand organiseert Puur Gent een shoppingzondag, waarbij heel wat winkels in het centrum in de namiddag open zijn. Volgende maand wordt daar nog een schepje bovenop gedaan. Want op zondag 1 april is het Pasen, en dus wordt de winkelzondag gecombineerd met een paaszoektocht voor kinderen. Het startpunt ligt in het Post Plaza op de Korenmarkt, waar de kinderen een kaart krijgen. De zoektocht loopt door verschillende winkeletalages. En wie met de juiste antwoorden terugkomt, krijgt lekkere chocoladen eieren. Meedoen is overigens gratis. (VDS)