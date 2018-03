Paaszoektocht door winkelstraten 31 maart 2018

03u21 0

Op paaszondag 1 april kan men niet alleen shoppen in de Gentse binnenstad, maar er ook meedoen aan een paasspeurtocht. Het is dan wel een feestdag, maar toch openen de winkels de deuren voor de traditionele zondagsshopping op de eerste zondag van de maand. De handelaars zorgden bovendien voor een extraatje. In tien etalages hangen raadsels die opgelost dienen te worden. Wie de zoektocht volbrengt, krijgt een chocoladeverrassing. De route start in 'De Post' op de Korenmarkt, waar een antwoordformulier en stadsplan opgegaald kunnen worden. In Klein Turkije wacht de paashaas de kinderen op. Starten kan morgen vanaf 13 uur.





(EDG)