08 maart 2019

Kent u de uitdrukking ‘het paard achter de wagen spannen’? Als u het zich plastisch voorstelt, weet u wat het betekent: het paard kan nergens heen want de kar staat in de weg en de kar blijft staan want het paard beweegt niet. Het lijkt wel de leuze van onze mobiliteitsdiensten: gij zult het paard achter de wagen spannen! Bevoegde ministers en schepenen lijken er, vol van ecologisch verantwoorde bedoelingen, op uit om ons eerst volledig te demobiliseren alvorens een deftig alternatief aan te bieden.

Automobilisten mogen binnenkort geen stad meer binnen zonder vignet. Dat vignet zal voor elke stad apart aan te vragen zijn, vergelijkbaar met de taks die men in de middeleeuwen betaalde om met paard en kar – u ziet, de vergelijking gaat op – de stadspoort te mogen passeren. Eenmaal de stad binnen, wordt het autoverkeer naar parkeerplaatsen zoals die onder de Vrijdagmarkt geleid. Als daar geen plaats is, kan je niet terug wegens eenrichtingsverkeer. Wie niet in de Kammerstraat, want daar sta je dan te koekeloeren, wil overnachten, zoekt een uitweg, wordt geflitst en beboet. Bij de diensten mobiliteit en financiën worden er in mijn verbeelding telkens high fives uitgedeeld.

“Het openbaar vervoer” zegt u? Tja... Het uithangbord van onze openbare mobiliteit, Gent Sint-Pieters, het drukste treinstation van Vlaanderen, straalt niet veel hoop meer uit. Vijftien jaar geleden zag men in dat de moderne snufjes van 1912 hun beste tijd hadden gehad en begon men aan een ambitieus renovatieproject. Door allround geklungel staat onze stoase nog altijd in de steigers en werden de ambities drastisch bijgesteld.

De onverhoopte redding zou wel eens van N-VA-minister Weyts kunnen komen. Als onze Gentse ‘iedereen-behalve-N-VA-coalitie’ deze uitgestoken hand schudt, komt het paard misschien ooit voor de wagen te staan.