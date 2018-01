Overvallers bedreigen frituriste met mes GEMASKERDE MANNEN AAN DE HAAL MET INHOUD KASSA JURGEN EECKHOUT EN JEFFREY DUJARDIN

02u37 0 Foto DJG Rosita (68) is nog steeds bang, maar opende de dag na de overval toch haar frituur. Gent Twee gemaskerde mannen hebben vrijdagavond Frituur 'T Meuleken in de Gentstraat overvallen. Eén man bedreigde Rosita De Grandeur (68) met een mes en duwde haar in de keuken, terwijl de andere de kassa leegde en zo'n 300 euro meenam. De politie is op zoek naar tips.

"Het was een avond zoals een andere, ik was ajuinen aan het snijden in de keuken toen ik rond 22 uur mijn deur hoorde openvliegen met brute kracht", vertelt Rosita, nog steeds onder de indruk. "Ik keek om de hoek en zag ineens twee gemaskerde jonge mannen, volledig in het zwart. Een van hen had een mes. Ze riepen 'Geld, geld!'. Ze sprongen als wilden in het rond en waren duidelijk gehaast. Het ging allemaal heel snel." Een van de mannen bedreigde Rosita met het mes en duwde haar in de keuken terwijl de andere man de kassa leegde. "De man duwde mij hard tegen de muur waardoor ik mijn hoofd stootte. Toen zijn kompaan het geld had, liet hij mij gaan en spurtten ze allebei naar buiten. Ik bleef verweesd achter." Het duurde even voor Rosita besefte wat er gebeurd was, ze was zwaar onder de indruk. "Al achttien jaar houd ik de frituur open, het is de eerste keer dat ik zoiets meemaak", vertelt ze. Ook de buurtbewoners zijn geschrokken. "Het is erg, zo'n lieve mevrouw. Hopelijk komt ze er snel weer bovenop en worden de daders gevonden", aldus een bezorgde buurtbewoonster.





Angst overwinnen

Ondanks de overval ging frituur 'T Meuleken zaterdagavond om 17 uur gewoon weer open. "Ik wilde me niet laten kennen. Zaterdag werd ik wakker en wist ik, ik zal mijn frituur openen. Je mag niet toegeven aan je angst, anders kom je niet meer buiten. Maar het spookt nog altijd door mijn hoofd. Die enkele minuten blijven zich in mijn hoofd afspelen, waar ik ook kijk, ik blijf het zien", zegt Rosita met bibberende stem. Aan stoppen denkt de 68-jarige frituriste echter niet. "Mijn man heeft het me al vaak gezegd, laat het over, neem wat rust. Maar wat zou ik dan doen? Wegkwijnen in een hoekje. Zolang ik gezond blijf, doe ik verder, het is mijn leven. Het is al moeilijk geweest, zeker het laatste jaar. Er waren wegenwerken voor de deur, waardoor de klanten niet tot hier geraakten. En er is heel wat concurrentie", vertelt ze.





Het parket van Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart naar de feiten en de daders. Wie tips heeft of iets gezien heeft, mag dat doorgeven via 09/266.61.11 of meldpunt@politie.gent.be