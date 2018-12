Overvaller wisselkantoor Goffin krijgt 37 maanden cel in beroep Jeffrey Dujardin

20 december 2018

17u12 0 Gent Eén van de drie gangsters die begin 2012 een gewapende overval pleegde in de Henegouwenstraat heeft in het Gentse hof van beroep een celstraf van 37 maanden gekregen, er werd ook een onmiddellijke aanhouding gevraagd.

De 57-jarige Jean-Claude R. pleegde op 13 januari 2012 samen met Didier C. een overval op wisselkantoor Goffin in Gent. Een vrouwelijke bediende moest onder bedreiging van een wapen de kluis openen. Nadien werd ze de vluchtauto ingeduwd en pas aan een café in Menen werd ze uit de wagen gezet. Twee weken later overvielen zijn twee kompanen er kledingzaak Cube en deelden rake klappen uit aan de uitbater. De man liep een schedelbreuk op. De andere twee gangster werden al veroordeeld, het kopstuk van de bende kreeg een gevangenisstraf van 6 jaar en zijn kompaan kreeg 30 maanden cel.