Overvallen op kerstavond in Arbedpark DERTIGER BONT EN BLAUW GESLAGEN EN BEROOFD VAN FIETS, GSM EN PORTEFEUILLE JEFFREY DUJARDIN

02u30 0 Foto Dujardin Jeffrey Het Arbedpark in Gentbrugge, waar kinderen kunnen ravotten. Gent Kerstavond is in mineur geëindigd voor een 30-jarige man uit Gentbrugge. Hij kwam met zijn fiets van het werk, toen hij bij het Arbedpark in Gentbrugge aangevallen werd door een groepje van acht. "Ik werd van mijn fiets getrokken, waarna ze op mijn hoofd bleven schoppen en mij vroegen waar mijn geld was", zegt het slachtoffer nog altijd aangedaan door de feiten.

Een 30-jarige man uit Gentbrugge reed op kerstavond van zijn werk naar huis toen hij rond 23 uur bij het Arbedpark aangevallen werd door een groepje van acht. Ze trokken de dertiger van zijn fiets en begonnen hem te schoppen en te slaan. "Het ging allemaal enorm snel, voor ik het goed en wel besefte, lag ik op de grond en waren ze op mijn hoofd aan het schoppen. Het hield maar niet op en intussen riepen ze: 'Waar is je geld?' Ik was volledig in shock", vertelt het slachtoffer aangedaan. "Ik ben bont en blauw geslagen, mijn ogen zien rood en zijn gezwollen. Ik ben mijn gsm, fiets en portefeuille kwijt. Al had het erger kunnen aflopen, ik leef nog", zegt hij.





Op het ogenblik van de feiten was het park quasi verlaten. Talitha uit Gentbrugge liep even verderop en zag de man naar haar toe strompelen. "Hij zat volledig onder het bloed, ik was geschrokken, ik wist niet wat er gebeurd was", vertelt Talitha, die de politie alarmeerde. Ze denkt dat ze maandagavond door dezelfde bende bedreigd werd. "Ik liep buiten, samen met mijn vader, omdat ik na de gebeurtenissen niet meer op mijn gemak was. Aan Gentbrugge brug zagen we een bende staan. Ze omsingelden mijn vader terwijl ik wegliep. Ik riep hem nog dat hij moest doorlopen. Uiteindelijk lieten ze hem met rust. Gelukkig maar", zegt ze geschrokken.





Rode jas

Wat haar bij de bende wel opviel, was dat er een jongen met een rode jas met achteraan een omgekeerde driehoek bij was en een jonger meisje. Twee zaken die het onderzoek kunnen helpen voor getuigen of tips.





Het Arbedpark in Gentbrugge lijkt een mooi rustig park, kinderen die spelen, mooi aangelegd en goed onderhouden in een rustige buurt. Maar Anja, die bij het park woont en ook familie van het slachtoffer is, beweert anders. "De laatste tijd horen we veel klachten. Zelfs op klaarlichte dag worden er oudere mensen beroofd. Het is spijtig dat anderen zoiets moois tot een verschrikking maken. Ik wandel er zelf dagelijks met mijn hondje", aldus Anja. "Hij is een sportman" zegt zijn moeder, "Hij gaat bijna dagelijks lopen in de buurt, rijdt met de fiets naar het werk. Nu zei hij al dat hij niet meer wou lopen. Ik hoop dat de daders snel opgepakt worden zodat we dit snel achter ons kunnen laten."





Daders gevat?

Volgens onze bronnen zouden er een viertal belagers opgepakt zijn. Het parket kan dit niet bevestigen.





Getuigen of tips zijn welkom via 09/266.61.11 of meldpunt@politie.gent.be.