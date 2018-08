Overval met pepperspray 27 augustus 2018

Een vrouw is op vrijdagavond overvallen met pepperspray in de buurt van de Scheldekaai in Gentbrugge.





De overvaller ging aan de haal met sleutels en een tasje. Bij het incident raakte het slachtoffer gewond aan de ogen.





De Gentse politie meldt dat de zaak in handen is van het Oost-Vlaamse parket, dat de dader nu moet opsporen. (OSG)