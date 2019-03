Overval aan de Phoenixbrug Jeroen Desmecht & Sabine Van Damme

01 maart 2019

15u47 42

Aan de Phoenixbrug heeft zonet een dubbele overval plaatsgevonden. Zowel een klerenwinkel en een apotheek zouden zijn overvallen. De politie is massaal ter plaatse.

De politie heeft rond 14.40 uur een gewapende overvaller opgepakt. Hij had net een apotheker overvallen. Getuigen hadden echter meteen de politie gebeld, die snel ter plaatse was. De overvaller was intussen ook een kledingwinkel binnen gestapt. Daar werd hij door enkele omstanders overmeesterd. De politie nam het van hen over. Momenteel is er een sporenonderzoek aan de gang.

Het is al de derde overval in 2 weken tijd in Gent, na de apotheek op de Geldmunt en de Delhaize op de Brugsesteenweg in Mariakerke. Het zou om dezelfde man kunnen gaan, want ook hier was de dader, net als bij Delhaize, met de fiets op pad.

Later meer.